Kas teate, kes on see Bank, kellelt püha nime on saanud? Võin vihjena öelda, et temanimelist püha tähistatakse Ühendkuningriigis aasta jooksul lausa mitu korda – 1. jaanuaril, lihavõttepühade ja jõulude ajal ning mais ja augustis. Eestikeelse tõlke suure tähe järgi võiks tõesti arvata, et Bank on inimese nimi – on ju olemas näiteks püha Patricku päev. Tegelikult on aga Bank hoopis bank ning jutt on riigipühast (bank holiday). Ühendkuningriigis kasutatakse riigipühade kohta seda sõnapaari, sest just niimoodi on need omal ajal seadusega paika pandud – pühana, mil pangad on suletud ja pangatehinguid ei tehta. Tõlkides ei jõua eriti kaugele nipiga, mida oli kasutanud uudise eestindaja – panna arusaamatule sõnale suur algustäht, justkui oleks see nimi, mis tuleb jätta muutmata. Bank holiday on niivõrd tavaline väljend, et selle tähenduse mõistmiseks oleks piisanud guugeldamisest või pilgust mõnda inglise keele sõnaraamatusse (Oxford, Cambridge).