Presidendi administratsioon kaotab endise neljatärnikindrali Mattise näol ühe julgeima Trumpi ideedele vastuhakkaja, kelle pakutavasse stabiilsusesse uskusid poliitikud nii kodu- kui ka välismaal, ning ühe viimase mõjuka nõuandja, kes on olnud kui kaitsemüür riigipea kohati ettearvamatute, muutlike ja radikaalsete otsuste juures.

Trump ise aga pääseb kammitsatest, mida kindlate põhimõtetega kaitseminister on püüdnud hoida, ja teda jäävad ümbritsema vaid kaasanoogutajad. Kriitikute sõnul tähendab see, et USA hakkab tegema hukatuslikke poliitilisi vigu, mis ei mõjuta mitte üksnes Ühendriike, vaid ka nende liitlasi.