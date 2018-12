Kui näiteks mõni Postimehe arvamuskülgede kaasautor kirjutab, justkui peaks olema iseenesest mõistetav, et mõne maa või rahva või ka organisatsiooni eripärane tunnus lähtub nende ajaloost, siis me (mõnikord) soovitame: aga proovi ära seletada, kuidas on see käitumisjoon läbi ajaloo üldse edasi kandunud. Kes on need inimesed või millised on need tekstid, mis köidavad minevikus toimunut sellega, mis juhtub täna ja homme? Ja miks on nii läinud, et tõstame esile just ühte tunnuslikku köitvat niiti, aga palju muud kogu ajaloo ja isikute kirevusest on peost pudenenud?