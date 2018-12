Püha öö“ (saksakeelse originaali algussõnadega „Stille Nacht! Heilige Nacht!“) sõnade autor on austria roomakatoliku kiriku preester Joseph Mohr (1792–1848), viisi on laulule loonud austria helilooja ja organist Franz Xaver Gruber (1787–1863).

1854. aastal kirjutas Gruber Preisi kuningliku õukonnakapelli initsiatiivil üles laulu saamisloo ja seetõttu teame me, et originaalis on laul seatud kahele häälele ja koorile kitarrisaatega. Samuti teame, et seda esitasid tol jõuluõhtul Mohr ja Gruber ise, esimene laulis kõrgemat häält ja mängis kitarri, teine aga laulis madalamat häält. Osales koor ja võib-olla ka kogudus.