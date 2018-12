Eesti iseseisvus on kindlustatud alles siis, kui teda on kandmas meie rahva iseseisvusetung ja vabaduse-­armastus, mis on kui tuli tuha all aasta­sadasid võõra võimu päevil edasi hõõgunud, kirjutas ajakirjanik ja riigimees Jaan Tõnisson 1938. aastal ajakirjas Tänapäev.