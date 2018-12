Rahvuslikku suurmeest Jaan Tõnissoni peetakse üheks Eesti riigi rajajaks ja viimaseks Eesti demokraatia eest võidelnud riigimeheks, kes selle eest ohverdas oma elu. Ta valiti kõikidesse Eesti Vabariigi sõjaeelsetesse parlamentidesse, mille tööd on ta ka juhtinud. Ta on olnud peaminister, riigivanem ja minister. Tõnissoni tegevuse läbiv tunnus on, et sellega on alati kaasnenud konkreetsed ja tulemusrikkad teod.