Karskus, kõlbelisus ja töökus kasvatasid vaimu ja füüsist, et inimlike väärtuste najal elu edasi kanda. Ja et kõik see toimuks, polnud vaja muud kui ideed, usku ja tööd. Asjaolul, et raha polnud või et tegijaid oli vähe ja et kõik tuli algusest peale kild killu haaval kokku kanda, oli vähe tähtsust. Pidi sündima Eesti rahvuslik isiksus ja rahvuslik ühiskond. 20. sajandi alguskümnendil need sündisidki ja said kümmekond aastat hiljem aluseks Eesti omariiklusele.