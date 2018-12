Vanadel inimestel on Tallinnas raske. Paljud vanemad inimesed on pensionärid ja seega vaesed, nad kasutavad ühistransporti. Bussipeatustes oleks kena oodata istudes, aga pingid on liiga madalad, et hõlpsasti püsti saada, eriti Vabaduse väljakul. Sealt suurem osa vanureid püsti ei saa, kui juhtuvadki kiusatusele järele andma. Ei jää üle muud kui seista oma valutavatel jalgadel ja kadestada noori, kes mõnusalt istuvad.

Suuremate tänavate ülekäiguradade foorides põleb roheline tuli liiga lühikest aega. Noored jõuavad üle lipata, vanad koperdavad kiirustades veel ka siis, kui tuli on ammu punane. Juba on tuututavad ja kärsitud autod kohal.

Ja talvest ei tasu rääkidagi! Kõnniteed on puhastamata, jääs ja libedad. Jälle ei tekita see probleemi noorematele, kellel on kindel samm ja hea tasakaal, aga vanal inimesel on pidevalt kukkumisoht. Ja paljud kukuvadki. Murdunud sääred, puusad, käed, seljad – see ei ole vanainimesele naljaasi.