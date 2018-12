Kui välispoliitika analüüsi taustsüsteem tugineb vaid Eestis toimunule, on raske mõista maailmas aset leidvaid protsesse, kirjutab kolumnist, ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

Aastajagu tagasi, 22. detsembril 2017 hääletas Eesti ÜRO resolutsiooni poolt, millega mõisteti hukka USA otsus tunnustada Iisraeli pealinnana Jeruusalemma ja viia sinna ka oma saatkond. Kohe tekkis Eestis teatud ühendkoor, kes laulis, et nüüdsest pani Eesti liitlassuhetele Ühendriikidega paugu ja et iga hinna eest peaks jääma USA poolt.

Aasta hiljem tasub küsida: kus see pauk siis on? Ameerika väed osalevad Baltimaades ja Poolas NATO eelpaigutatud vägede programmis ja ka ühisõppustel Eesti vägedega. Kui võtta lahti USA saatkonna kodulehekülg, on seal esiuudis (küll novembrist) sellest, kuidas USA lennukid «F-15 ja KC-135 rõhutavad oma kohaolekuga võimekust ning demonstreerivad USA pühendumust liitlastele ja partneritele».