Teisisõnu, peame lootma, et mulje, mille kohaselt Eesti võimude arvates pole probleem süsteemne ja kuni 200 miljardi eurose rahapesukahtluse taga on sisuliselt grupp tellereid, on mööduv.

Samamoodi peame lootma, et prokuratuuri professionaalse uhkusega esitletud teade, et uurimine käib juba 2017. aasta novembrist, pole mõeldud optilise illusioonina, mis peab tähelepanu eemale tõmbama küsimuselt, kus oli prokuratuur 2013. aastal, mil Bill Browder esitas oma esimese kaebuse. Või võrku veel kaugemale tagasi heites: kus olid Eesti ametivõimud aastast 2007, mil – nii kirjutas Financial Times kuu aja eest – neil tekkisid esimesed ametlikud kahtlused, et Danske ei suhtu piisava tõsidusega oma kliendivalikusse.