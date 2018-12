FOTO: Ekraanitõmmis

Kuula artiklit

Venekeelsest sotsiaalmeediavõrgustikust VKontakte on läinud liikvele libauudis, milles väidetakse, et 12. detsembril olla Lasnamäel toimunud intsident, mille käigus ründas möödakäija ÜRO ränderaamistiku vastu olnud aktivisti, kirjutab Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop.

Kui jutt puudutab valeuudiseid, on kõne all sageli suurte meediaväljaannete lood ning nendega seostuv faktikontroll. Palju vähem räägitakse somes ehk sotsiaalmeedias levivatest rohujuuretasandi libauudistest. Ometi võivad sellised valed asjaolude kokkulangemisel kasvada suurteks meediasündmusteks, meenutame siinkohal kodumaist lugu Suurbritannia sõduritest, aga ka «Meie Lisa» juhtumit Saksamaal.

Eestis ei ole selliseid somevalepostitusi just sageli liikvel, kuid üks selline jäi Propastopi vabatahtlikele silma venekeelses VKontakte keskkonnas. Toome ära ka tõestuse, et tegemist on ilmse libauudisega.

VKontakte lehel Мы-Нарвские avaldati 16. detsembril venekeelne postitus selle kohta, kuidas 12. detsembril olla Lasnamäel toimunud intsident, mille käigus ründas möödakäija ÜRO ränderaamistiku vastu olnud aktivisti.

FOTO: Ekraanitõmmis

Loole on lisatud fotod, millelt on näha, kuidas üks Eesti lippu varrukal kandev inimene kedagi ründab. Fotosid on kokku kuus ning neile on jäädvustatud ka «kannatada saanud» plakat ränderaamistiku ja Euroopa Liidu vastaste sõnumitega.

Kuna piltidelt pole võimalik näha väidetavas konfliktis osalenud inimeste nägusid ega toimumiskoha detaile, tekkis Propastopil kahtlus, et tegemist on lavastatud piltidega ja kogu intsident on välja mõeldud.

Kuidas piltide ehtsust kontrollida? Politsei juhtumite loetelus puudub viide, et sellel päeval oleks Lasnamäel kaklusi toimunud. Võib aga olla, et intsidendis osalejad ei teinudki politseile avaldust, seega pole avalduse puudumine tõestuseks sobiv.

Vale paljastab fotode lähem uurimine. Kaklejate taustal on näha lumine maapind. Ent 12. detsembril, kui väidetav intsident toimus, polnud Tallinnas sellist lumekatet. Leidsime sotsiaalmeediast mitmeid sellel päeval Tallinnas tehtud fotosid, mis kinnitavad pildiliselt, et pealinnas polnud toona sedavõrd paksu lund.

Foto tehtud Lasnamäe Smuuli tänava Maxima juures 12. detsembril kell 15.56. FOTO: Erakogu

Seega on fotod võltsitud ega kujuta olukorda, mida sellel väidetakse toimuvat. Suure tõenäosusega on vale ka kogu info sündmuse kohta.

Plakatil ja uudises olnud väljendid ja teemaviited räägivad katsest provotseerida avalikkust ÜRO ränderaamistiku ja Euroopa Liidu lõhestamisega. Kasutatud teemaviide #ESTexitEU, mida alates novembri keskpaigast erinevates somekanalites levitada püütakse, hakkas samuti levima Narvast ning fotod sellest sisaldavad samuti lavastamise elemente.

Kui Propastopi lugejad oskavad juhtumi kohta rohkem infot anda või leiavad somest teisi sarnaseid libauudiseid, palume neist teada anda blogi anonüümsel tagasiside vormil või Facebookis.