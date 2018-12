Eile õhtul kogunesid Tartu linna töötajad loosungite ja elavate lilledega dekoreeritud RT Vanemuise saali, et tähistada seltsimees Stalini 70. sünnipäeva. Presiidiumilaua taga võtab istet linna partei- ja nõukogude juhtivaid töötajaid, teadlasi, stahhaanovlasi. Nende seljataga on seltsimees Stalini büst, ümbritsetud elavate lilledega. Büsti kohal on Lenini siluett. Piduliku aktuse avab EK(b)P Tartu Linna Komitee sekretär sm. Leede. Kõlavad NSVL ja ENSV riigihümnide pidulikud helid. Kauakestvate poolehoiuhüüete ja ovatsioonide saatel valitakse aupresiidiumi ÜK(b)P Keskkomitee eesotsas seltsimees Staliniga.