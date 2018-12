Tegelikult on see õnnetus, et lapsed pannakse mõnes peres kohe, kui nad õpivad istuma, mõne ekraani ette. Helendav ekraan on tänapäeval ammu kõrvale tõrjunud vanaema muinasjutud, ema hällilaulud ja jutuajamised isaga. Näiteks UNESCO uuringute järgi vaatab 93 protsenti kolme- kuni viieaastastest lastest ekraani keskmiselt neli tundi päevas ja 28 tundi nädalas. See on palju enam, kui vanemad kulutavad aega oma lastega suhtlemiseks.