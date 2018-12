Karmo Tüür FOTO: Sander Ilvest/Postimees

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Eesti ametlik välispoliitiline joon Venemaa suunal on laias laastus selge: koos oma lääne partneritega rakendame ja jätkame sanktsioone, mis on vastuseks Venemaa vaenutegevusele Ukraina suunal. Kuid nii nagu kõigil asjadel meie ümber, on ka selles poliitikas mitu mõõdet.

Toon vaid ühe stiilinäite. Vene portaalis jäetud kommentaarile «ka teisel pool piiri elavad inimesed» tuleb vastus: «Pidage seda väidet meeles, kui te ise koos oma lähedastega põlete ameeriklaste tuumalöögis, mille kanderakette on enda juurde lubanud paigutada needsamad head inimesed.» Ning see on muuseas üsna leebe näide, mis ei puuduta «Geiroopat» ja muud säärast.