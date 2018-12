Tuleb tähendada, et organisatsiooni alatise asukoha valimisele eelnes selle küsimuse kauakestnud arutamine erilises Peaassamblee komitees ning suur kulissidetagune askeldus. Mõned mõjukad Ameerika ringkonnad tegid igati takistusi selleks, et Ühinenud Rahvaste organisatsioon jääks New Yorgi linna piiridesse: nad taotlesid organisatsiooni üleviimist kas Ühendriikide Vaikse ookeani rannikule San Franciscosse või Philadephiasse või ühte vaiksesse asulasse New Yorgi ümbruses. Nendele kulissidetagustele manöövritele seisis otsustavalt vastu Nõukogude delegatsioon, kes ütles, et Ühinenud Rahvaste organisatsiooni alatiseks asukohaks tuleb valida selline punkt Ameerikas, mis oleks võimalikult kergemini juurdepääsetav Euroopa delegatsioonidele. Mitmesugustest Ameerika linnadest, vastab New York sellele nõudmisele kõige rohkem.