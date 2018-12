Mida pean silmas tänamatuse all? Eks seda, et osale meist on hakanud tunduma švejkilikult, et maakera sees on teine maakera, mis on esimesest suurem. Teine maakera on kõnealusel juhul Eesti. On tõsi, et NATO, Euroopa Liidu ja eurotsooni liikmena on Eesti riigina maailmas mõjukam kui kunagi varem ning palju mõjukam, kui võimaldaks meie suurus.