Hiiumaa edu ja hiidlaste elukvaliteedi kõige määravam tegur on ühendus välismaailmaga. Põhjus on lihtne: kohalik kogukond ja sisetarbimine, eriti talveperioodil, on sedavõrd väike, et ilma «ekspordita» on ettevõtjatel oma ärimudelit ja sellest tulenevalt ka töökohti väga keeruline pidada. Lisaks, kuna kohapeal pole võimalik kõiki riigi- ja eriarstiabiteenuseid saada, nõuab asjaajamine regulaarset ja vajaduspõhist mandril käimist. Sellest tingituna on vaja stabiilset ja kvaliteetset parvlaevaühendust aasta ringi. Ning just seetõttu läbib Hiiumaa valla äsja vastu võetud arengukava paljusid peatükke vajadus ja nõue kvaliteetsete ühenduste, eelkõige parvlaevaühenduse järele.