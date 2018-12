See, et meie maal lähevad teatud intervalli tagant lahti vaidlused Pätsi isiku, 9. mai, vapside, kommunismi headuse-halbuse ja muu sellise üle, on siinsetele elanikele sama harjumuspärane kui lumi talvel parasvöötmekliimas. See pole niivõrd dialoog, vaid hulk korraga peetavaid monolooge ja kukub välja nagu 1990. aastatel, kui tänaval võis kohata hulganisti kodanikke, kes kõva häälega iseendaga dialoogi pidasid. Ja mille üle üldse vaielda ja mida sellega saavutada tahetakse? Kas need inimesed rahuneksid, kui, ütleme, Jüri Ratase valitsus eraldaks näiteks Teet Soormile miljard eurot katuseraha, et see juhiks ajamasina ehitamist, et saaksime lennata tagasi minevikku ja reetur Pätsi arreteerida?