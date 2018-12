Postimehe külgedelt «Meie Eesti» (PM 10.12) ja EELK peapiiskopi Urmas Viilma arvamusloost (PM 13.12) jäi kõlama mõte, et registripõhine rahva ja eluruumide loendus ei anna vajalikku teavet paljude oluliste küsimuste kohta.

Igasugune andmekogumine – olgu siis tegu teadusuuringu, turu-uuringu või rahvaloendusega – peab kõigepealt lähtuma püstitatud eesmärgist. Tuleb kindlaks teha, mis on kõige olulisemad näitajad, mille kohta on vaja infot saada, ja leida parim viis andmete kogumiseks just nende näitajate kohta.