Iga spordisõber on aastaid, et mitte öelda aastakümneid, kuulnud arutlusi teemal «kas peaksime mängija kodustama»? Need arutlused, et mitte öelda tulised vaidlused, on puudutanud korvpallikoondisse lisajõu värbamist. Peamise argumendina kõlab: muu Euroopa teeb ju ka nii.