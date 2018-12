«On äärmiselt kurb, et õiguskorda kaitsev inimene võib kaotada elu. On aga väga tähtis, et inimesed ikkagi julgeksid seda teha,» andis justiitsministeerium avalikkusele teada 3. detsembril, kui jagati tänavusi kodanikujulguse aumärke. Märgi pälvis postuumselt idavirulane Sergei Dayneko, kes sai aasta tagasi surmava noahoobi, püüdes ühes Kohtla-Järve baaris lärmakaid inimesi korrale kutsuda.