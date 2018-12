Nüüd on asjad aga teised. Mis siis et riigipea näib praegugi oma idealismis siiras, on rahval usk – ja mis peamine, kannatus – otsa lõppenud. Oodatud päästjast on saanud tavaline president nagu tema eelkäijad, kes kõik on lõpuks pidanud alla vanduma tänavaprotestide jõule.