Kaks nädalat tagasi kirjutas ERRi uudisteportaal, et Nordica juht Hannes Sarapuu kaalub Poola riikliku lennufirma väljaostmist kahe maa ühisest ettevõttest Regional Jet. Poolakad pole õigupoolest kaua olnud Nordica tütre Regional Jeti 49 protsendi omanikud, alles märtsist 2017. Kahe firma koostöö on mõnevõrra vanem, novembrist 2016. Kuigi Nordica juhid ütlevad, et lende käitava Regional Jeti tagasiost ei tähenda kahe firma koostöö lõppu koodijagamisel ja piletimüügis, on see väheusutav. Regional Jeti tagasiost tähendab seda, et eestlastel tuleb leida uus partner, kelle lennukoodide ja kommertsplatvormi abil lennata, või siirduda iseseisvalt õhuookeani.