On tervitatav, et välja on tuldud kalkulaatoriga, mis võrdleb erinevaid pensionisüsteeme, kuid meie tänaste noorte tulevikus saadavat pensionit ei saa kasvatada kunstlikult laboritingimustes, kirjutab Isamaa noorteühenduse ResPublica aseesimees Karl Sander Kase.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja on töötanud välja pensionikalkulaatori, mis näitab tema hinnangul, et senine kohustuslik II pensionisammas peab alles jääma. Väidetavalt tagab just selline süsteem tulevikus kõige parema pensioni. Paraku põhineb Oja ennustus eeldusel, et 20-aastane noor töötab keskmise palga eest ja 50 aastat järjest. Mudelis ei arvestata töötust ja paljusid teisi asjaolusid, mis mõjutavad tulevast pensionäri. Tegemist on katseklaasis kasvatatud pensioniga, mis ei vasta tegelikkusele.