Elektrivõrguteenus on reeglina inimestele märkamatu ja nähtavamaks muutub see enamasti kahel juhul – siis, kui elekter kaob, või siis, kui inimene märkab elektriarvel oma igapäevaelus mõistagi vähe mõtteainet pakkuvat rida «võrguteenus». Isegi, kui oleme inimesteni toonud head sõnumid võrgutasu alanemisest uuest aastast ja ligikaudu 20 miljoni euro säästmisest, jääb ikka arvestatavaks nende hulk, kes väljendavad arusaamatust selle üle, et «elektri kui kauba hinnast saan veel aru, aga miks pean kauba transpordi eest maksma – võrk on ju põhiosas valmis». Seega väärib võrguteenuse hinna kujunemine selgitust, nagu ka see, et elektri kohaletoimetamine meie ulatusliku hajavõrgu abil ei ole just tavapärane «transporditeenus nagu iga teine».