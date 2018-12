Meeleavaldus Vabaduse väljakul FOTO: Pilt videost

Viimase aja sündmused on pannud mind imestama ja juurdlema selle üle, miks me iseendale seda teeme. Miks me eskaleerime olukordi ning tekitame üksteise vastu vaid viha ja põlgust, kirjutab Isamaa noorteühenduse ResPublica juhatuse liige Sirle Rosenfeldt.

EKRE ja Indrek Tarandi juhtum, ränderaamistiku vastase meeleavalduse juhtum... ma arvan, et see nimekiri on piisav, aitab, rohkem pole vaja. Ma ei kaitse siin üht või teist osapoolt, aga paluksin kõigilt veidi rohkem inimlikkust. Ei ole vaja minna provotseerima olukorras, kus on ette teada, et õhkkond on pingetest paks ning inimeste emotsioonid on kõrgendatud. Ei ole ka tarvis minna kaasa provokatsiooniga, mille eesmärk on olukorra eskaleerimine. Ma ei saa aru, mida me sellest võidame, et ketrame päevast päeva ühte olukorda, kui on selge, et tegemist on emotsioonide ja halva kommunikatsiooniga. Keegi üksteisele tahtlikult ju halba ei soovinud.