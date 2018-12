Viimasel ajal on teinud meele väga kurvaks, kui halvad tööandjad me oma poliitikutele oleme olnud. Konstruktiivsest kriitikast on saanud sõim ja isiklikud ähvardused, kirjutab Marleen Pedjasaar.

Vahepeal tundub, et poliitiku amet on nagu mõni jube haigus. Aga mitte selline, mis inimestes kaastunnet ärataks, vaid pigem selline, mille suhtes kaaskodanikel empaatiat napib – näiteks alkoholism. Et natuke nagu on kahju, aga samas ta on ju ise süüdi, et sellise tee valis, ja küllap naudib seda ka.