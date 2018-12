Sõbraliku kooseksisteerimise lahendus on ilmavaade, kus me näeme eliidi manipulatsioonid läbi ja ei allu neile. See tähendab, et me ei seo jäigalt ja üksüheselt EKREt ja rahvuslust/konservatismi, reformikaid ja majandusedu jne. Vaadelgem endale sobivaid väärtusi ja tõekspidamisi parteidest lahus. Destruktiivne on see, kuidas me alateadlikult valime poole ja lõhestume, olles kerge saak valimistel. Vähe­haritud, väiksema silmaringiga inimestega on poliitikutel lihtne manipuleerida. Kes sellest võidab? Mitte ainult isa-poeg Helmed, vaid ka Kaja Kallas, Jüri Ratas, Jevgeni Ossinovski jt. Kas see pole valitsuse tegemata töö? Valitsus on kogu Eesti, iga eestlase oma, aga «kartell» toimetab nii, et ainult omad onu-tädipojad saavad jaole, teised pühkigu suu puhtaks!