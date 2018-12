Seni kuni inimene ei tegele oma probleemide algpõhjuse ehk iseendaga, elab kogu inimkond mustris sõda-rahu-sõda-rahu. Rahu ajal valmistutakse sõjaks ning sõja ajal igatsetakse rahu. Mis see abstraktne rahu õieti on, polegi keegi päriselt kogenud.

Inimkond on harjunud võitlema ellujäämise nimel. Vanad eestlased ei elanud proosaliselt rehetares põlvkondade kaupa mitte seetõttu, et nad väärtustasid kõrgelt traditsioonilist peremustrit, ega paljunenud, et hoida au sees eestlaste sugu. Sigiti ja elati nõnda, et oleks töökäsi ja keegi nälga ei sureks.