Viimase arvamusküsitlusraundi huvitavaim tulemus on ERRi tellitud Turu-uuringute AS uuringus EKRE-le mõõdetud esikoht nende vastajate arvestuses, kes mõnd parteid mingil juhul ei valiks. 48 protsendiga võtab EKRE selle äraspidise edetabeli juhtohjad üle esmakordselt, Keskerakonnalt. Siin on vastuse alged neile, kes õigustatud murega küsivad, kui lai üldse on demokraatia kandepind tänases Eestis. 48 protsenti meie valijatest saab aru, et EKRE missioon on lõhkuda see Eesti, mida on viimased 25 aastat ehitatud – ükskõik kui hästi või halvasti see on ka välja tulnud.