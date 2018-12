Kui lugesin nädalalehest, et Facebookis on ligi 50 gruppi inimesi, kes ütlevad enda kohta childfree ehk lastevaba, tabas mind jahmatus. Seda enam, et naised, kel puudub enda arvates emainstinkt ja kes ei soovi lapsi saada ega neid kasvatada, propageerivad sellist eluviisi avalikult ja nad arvavad, et neil on selleks õigus.