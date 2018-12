Ühtse eestikeelse haridussüsteemi loomist on kavandatud alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest ehk rohkem kui veerand sajandit. Tuleb kiita opositsioonilist Reformierakonda, kes vastustas nii 1990. aastail kui ka oma ülipika, 17-aastase valitsemisaja jooksul Isamaa algatatud ühtse eestikeelse kooli ideed, aga nad jõudsid nüüd opositsioonis olles samuti selgusele, et see on kogu Eestile parem. Parem hilja kui mitte kunagi.