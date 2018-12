AIDSihaige Lõuna-Aafrikas. Foto on illustratiivne.

Ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni andmeil oli käesoleva aasta 9. detsembri seisuga 160 riigis registreeritud 72 004 AIDSi haigestumist. Seega on peaaegu poolteise kuu jooksul (26. oktoobrist 9. detsembrini) sellesse ohtlikusse tõppe jäänud 9220 inimest.

Kõige rohkem AIDSi haigestunuid on praegu Ameerikas – 53 871 inimest, kellest 47 022 elab Ameerika Ühendriikides. AIDSi haigestunute arv kasvab endiselt ka Euroopas, kus on registreeritud 8788 haigusjuhtu. Aafrikas on AIDSi haigestunud 8475 inimest.