Tarand ütles eilsel pressikonverentsil, et valitsus kaldub Rootsi eetikakomisjoni seisukoha poole. Rootsi eetikakomisjon teatas, et Estonia vrakki ei tohiks merepõhjast üles tõsta.

Eesti peaminister toonitas samas, et tegemist on vabas vormis avaldatud seisukohaga ning lõpliku otsuse teeb valitsus homme.

Esmaspäeval esitas Rootsi mereamet kokkuvõtte Estonia vraki veealustest uuringutest Rootsi valitsusele, homme peab Rootsi valitsus otsustama, mida Estoniaga ette võtta. Praegu on kaalumisel kolm võimalust: tõsta Estonia pinnale, tuua tuukrite abiga laevast välja sinna jäänud surnukehad või täita merepõhjas lebav laevavrakk liivaga. Rootsi mereamet kinnitas uuringute kokkuvõttes, et Estonia ülestõstmine on võimalik, kuid sellega on seotud palju psühholoogilisi ja tehnilisi probleeme.