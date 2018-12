Gümnaasiumi huvijuht Laine Kreegimets ütles Postimehele, et kommidel polnud häda midagi, kuigi kirja «parim enne» taha oli märgitud 1999. aasta märts. «Keegi hambaid ei murdnud ja kõhuhädade üle ei kurtnud, kinnitas ta. «Aga kapriissemad lapsevanemad olid pahased, et muidu täpsed sakslased nii aegunud kaupa saadavad.»

Kompvekke, mille aegumistähtaja möödumise avastasid keskkoliõpilased neid maha laadides, on huvijuhi andmetel veel piisavalt. «Teist kampaaniat enam ei tule, kuid kes tahab võib alati küsida,» ütles Kreegimets. Ta lisas, et loomulikult on kõigile öeldud, et realiseerimistähtaeg on möödas.