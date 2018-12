24. novembrist saadik on endise Walhofi maa-alade omanikuks Pärnus A/S Eesti Metsatööstus, kes kavatseb seal ehitada moodsate masinatega ja elektrijõul töötava saeveski. Praegu käivad eeltööd saeveski ehitamiseks.

Uue saeveski asukoht on juba määratud kindlaks. See tuleb umbes samale paigale, kus varem asus Venemaa suurima vabriku, st. Walhofi vasevalamise töökoda. Laudade ja palkide laoplatsid paigunevad platsi Raiküla poolsele küljele. Raudtee lähedasel maa-alal on reserveeritud kohad vineeritööstusele ja kastitööstusele.