Täna teeb riigikogu ajaloolise sammu ja vaid otsustuskorras jagatakse laiali kaugelt rohkem kui 30 miljonit eurot. Lõviosa sellest on valitsuskoalitsiooni pärusmaa. Ligi neljandik summast on nn riigikogu katuseraha, muus osas on initsiatiiv tulnud vabariigi valitsuselt. Selle mustri puhul häirib mind kõige rohkem raha eraldamise viis. Isegi kui see on igati põhjendatud ja läheb õigesse kohta, siis erakondade eelarveread nii valitsuses kui riigikogus viitavad üheselt sellele, et hinnasildile lisatakse justkui muuseas ka erakonna nimi. Kui riigieelarve teiste osade puhul lähtutakse laiemast eelarveprotsessist, siis selle kõliseva puhul piisab rahaküsija palvest ja partei otsusest, sageli ainult ka viimasest. Öeldakse, et kingitud hobuse suhu ei vaadata, kuid selle hobuse troojalik iseloom toob kaasa ka rahaeraldajate tänamise vajaduse.