Teeküsimine ning seejärel täpselt vastupidises suunas sõitmine meenutab mulle mõningaid tõlkeid, mida klient on oma parema äranägemise järgi parandanud. Tõlkijale on üldiselt suureks abiks, kui tema teksti loeb üle toimetaja või keeletundlik tellija, sest nii võivad välja tulla tegijale märkamatuks jäänud tõlkevead või segaselt sõnastatud tekst. Sama mõtlemapanevad võivad aga olla teistsorti parandused, mille kohta kehtib ütlus, et taheti parimat, aga välja kukkus nagu tavaliselt. Huvitav on vaadata, mida on parandatud ning miks võidi nii teha, sest mõlemas on õpetlikku.