Usalduse kohta on arvatud nii ja teisiti. Selle mõju uurijad ettevõtluses Dennis ja Michelle Reina on öelnud: «See on liim, mis seob meeskonna liikmed kokku; see on õli, mis laseb sujuvalt töötada meeskonna tööprotsessi mootoril.» Usaldus riigi vastu on sedavõrd oluline, et euroliidus on saanud tavaks seda Eurobaomeetri küsitluste abil mõõta. Sest parem saada teada enne, kui usalduse allakäigust annavad prantslastele märku Pariisi rahutused, leedulastele õpetajate streik, meil Eestis piketid Toompeal või organiseeritud alkoholi- ja kütuseekskursioonid Lätti.