Usk kommunikatsiooni kõikvõimsusse, rahva meelsuse üleöö muutmise võimalikkusse on hämmastav, leiab kolumnist Erik Aru.

Soome ajakirjanduslegend Erkki Toivanen ütles kord šoti poeedi Andrew Langi sõnu mugandades, et ajakirjanikud kasutavad statistikat samamoodi nagu joodik laternaposti: toe, mitte valgustuse eesmärgil. Umbes nii arenes ka see artikkel.

Mõte hakkas idanema millalgi, kui märkasin Facebookis lõime, milles kooseluseaduse pooldajad arutasid, miks sellega läks just nii, nagu läks: seadus võeti suure käraga vastu, rakendusaktid aga on praeguseni ripakil. Üks ütles välja arvamuse, millega kõik näisid päri olevat: süüdi oli kommunikatsioon. Oleks pooldajad rohkem avalikkuses positiivselt sõna võtnud, läinuks teisiti. Vastaspool lihtsalt olnud nii võimas ja hästi organiseeritud, et ei saanud midagi teha.