Raha. FOTO: Arvo Meeks

Kuula artiklit

On aeg loobuda kõiki alavääristavast «kombest», mis võiks olla kohane röövlijõugus, ent mitte riigivalitsemise juures.

Kukutage see eelarve läbi, head riigikogu liikmed, ja nõudke katuserahata eelnõu. Katkestage halva poliitilise kultuuri nähtus, millele praegune valitsustrio on võrreldes varasemate aastatega veel vinti peale keeranud. Miks põhjendamatult hellitava nimega katuseraha jagamine vale on? Arendame selle skeemi mõttes lõpuni.

Mis oleks, kui kolm koalitsioonierakonda jagaksid kogu riigieelarve lihtsalt omavahel kolmeks ja hakkaksid siis igaüks eraldi vaatama, millele sülle langenud noosi kulutada? On pikemata selge, et nii võiks talitada küll röövlibande, ent sidusa ühiskonna loomisest ja riiklike eesmärkide järgimisest nõnda midagi välja ei tuleks. See jagamispõhimõte on üdini vale, mis sest, et praegu on kõne all vaid murdosa eelarvest.

«Oleks viimane aeg katuseraha süsteem häbelikult maha jätta, kahetseda, et asi viltu läks, ja meelt parandada. Edaspidi võiksid seda poliitilist kurioosumit meenutada ainult politoloogia õppejõud, kui nad selgitavad tudengeile üleminekuaja veidrusi meie ühisel teekonnal avatud kodanikuühiskonda,» kirjutas aasta eest varalahkunud poliitik Andres Ammas («Katuseraha – kahepalgeline ja räpane», PM 21.11.2017).

Tänase lehe loos kasutab aga riigikogu rahanduskomisjoni liige ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Kalvi Kõva selliseid sõnu nagu «traditsioon» ja «tava» – kavatsuse kohta panna katuseraha hääletusele ühe potina. Just sellest kõiki räpaseks tegevast «tavast» minna valijatele kosja nende oma rahaga tulebki aga lahti saada.

Riigi eelarves oleva raha on kokku kandnud maksumaksjate töökad käed. On lugupidamatu ja alavääristav meie kõigi suhtes pihustada, pudistada ja pillata seda valimiseelses tuhinas. Meenutagem, et lisaks kõne all olevale riigikogus jagatavale sai praegune valitsuskoalitsioon hakkama erakordselt halva «uuendusega», jagades juba valitsuses kolme vahel summa, mis ületas mitu korda riigikogule jagamiseks jäetud miljonid.

Mida see praeguse valitsuskoalitsiooni kohta näitab? Peale küünilisuse sedagi, et nad ei usu oma võimesse võita valimisi ausalt, võistelda oma ideede ja senise tegevusega, mitte jagades süsteemitult raha, mis ei ole nende oma, võttes aga seejuures endale ja/või oma erakonna nimekirjas riigikokku kandideerivatele omavalitsusjuhtidele justkui «kinkija au».