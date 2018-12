Hiina väga kiire kasv viimasel kümnendil on viinud sarnaselt lineaarsete järeldusteni. Võib olla, et Hiina kasv jätkub. Võimatu pole samas, et ekspordile ehitatud buum katkeb ning Hiina jõukus hakkab kaardimajakesena koost pudenema. Pole võimatu, et see on USA presidendi Donald Trumpi üks eesmärkidest. Tema administratsioon on identifitseerinud Hiina ühena USA peamistest strateegilistest konkurentidest.