Ma saan aru, et kõrghariduses leviv rahvusvahelistumine võib tekitada emotsionaalse värvinguga laenguid. Eriti olukorras, kus keelekasutusse lipsavad näited «röövkapitalismist» (Martin Ehala, PM 24.09), «surmahoobist» ja «ideoloogilisest õõnestustööst eestikeelse tipptaseme vastu» (Peeter Espak, PM AK 1.12). Eeltoodu võiks jääda suurema tähelepanuta olukorras, kus ratsionaalsust eelistatakse tundmustele, argumentatsiooni lahmimisele ning vaba mõttevahetust teema politiseeritusele. Aga paraku see nii pole.

«Neli isamaalist sammu eesti keele kaitseks» (Helir-Valdor Seeder, PM 17.10) on õpikunäide sellest, kuidas «targa mehe [professor Ehala] sõnum rüütatakse poliitika tegemise kuube» ning paisatakse häälte turule. Kui see on näide teadlase mõttetöö sidustamisest Eesti ühiskondlike arengutega, siis ilmselt nii mõnigi võib saada linnukese kirja. Kuid küsimused jäävad.