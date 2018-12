Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud tervishoiust, vajakajäämistest arstiabis ja ka arstidest. Arvamuse avaldanud tikuvad olema inimesed, kellele enne valimisi tulevad ikka meelde haiged, lapsed ja eakad inimesed. Kui valimised läbi, siis on mõneks ajaks jälle vaikus. Sageli on meditsiinist rääkivad sõnavõtjad asjast sama kaugel kui merisead merest. Kahjuks arstid ise võtavad harva sõna.