Mart Helme nurises Facebooki videopöördumises selle üle, et politsei ei algatanud nende kaebuse tagajärjel kriminaalasja.

Piiskopi soovitus ära leppida on sama kui politseiametniku soovitus vägistatule oma vägistajaga ära leppida – see on üks reljeefseimaid avaldusi kaks nädalat tagasi toimunud intsidendi järellainetusele.