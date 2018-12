Kuigi legend oli liikvel ka varem ning kuulujutte liikus «valgete sukkpükste» osalemisest Afganistani sõjas, siis aktiivse kasutuse algust saab fikseerida esimese ja teise Tšetšeenia sõjaga, millest esimest peeti aastatel 1994–1996. Väidetavalt võeti selle sõja ajal kinni Šamil Bassajevi rühmituses võidelnud nooruke snaiper nimega Jelena, kelle hüüdnimi olevat olnud Lolita. Seda kinnipidamist pole Vene võimud kinnitanud, kuid see on üks esimesi lugusid, kus «valge sukkpüks» õnnestus kinni pidada.

«Valgete sukkpükste» koondnimetust kandva naissnaiperite legend ulatub seega aastakümnete taha ning on omandanud aastatega juurde küpsust ja detaile. «Valgete sukkpükste» all mõeldakse amatsooni välimusega blonde naisvõitlejaid Baltikumist, kes on kõik olnud seotud laskesuusatamisega ning seetõttu omandanud eeskujuliku laskmistäpsuse. Neid peetakse jõhkrateks ja külmaverelisteks, kuna nad tapavad ainult meessoost sõdureid ja ajateenijaid ning sihivad tihtilugu kubeme piirkonda. Propagandalugudes on nad alati Venemaa-vastased võitlejad, kes teenivad konfliktikolletes raha.