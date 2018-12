Pihkva-Tveri piiril elab inimesi mitmet sugu, nagu venelasi, eestlasi ja teisa; eestlasi on siin kaunis rohkesti. Kiitust nende elust ei ole midagi teatada, sest suuremalt osalt on nad alles asujad, ja sarnaste elukord ei ole millalgi just kiita. Suur vahe on kodumaa ja siinsete eestlaste vahel; nagu nähtud ja kuuldud, on nad siin enamasti vaesed. /.../ Armsad vennad kodumaal, ärge tulge tühja kiidu tõttu siia õnne otsima, vaid kuulake enne järele, kuidas lugu on, sest kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja rahva raamat on lai.