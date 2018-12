Nimelt on robot reguleeritud peatuma ja teed andma, kui satub reguleerimata ristmikule. Oli küll armas näha, et autojuhid on nii altid oma eesõigust loovutama või on see lihtsalt harjumusest jalakäijatele teed anda, kuid kasu sest pole: robot ei liigu enne, kui tema andurid ei näe kuskilt mõnda autot lähenemas. Ületasime küll vaid üht reguleerimata ristmikku, kuid teed andis iga teine juht. Ent seda mitte minu kui jalakäija pärast (seisin mõni hea meeter robotist eemal), vaid roboti pärast. Mingil hetkel tekkis ülekäiguraja juurde viiest-kuuest autost koosnev jada. Juhid ootasid, et robot teed ületaks.