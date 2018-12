1918. aasta 12. detsembril kell 15.00 saabusid 13 Briti Kuningliku Mereväe laeva Tallinna reidile, et aidata Eestit võitluses vabaduse eest. Selles võitluses sai surma 112 Briti mereväelast. Paljud jäid merre, kuid mõni on maetud Tallinna Kaitseväe kalmistule, kus mälestame regulaarselt nende julgust ja nende toodud ohvrit. Kõik hukkunud on ära nimetatud mälestustahvlil Tallinna Pühavaimu kirikus, kus on käinud Briti peaminister, välisminister ja Briti kuningliku perekonna liikmed.

Aastaks 2018 on maailm väga palju muutunud. Teadus, tehnika ja tehnoloogia on 20. sajandil teinud suuri hüppeid. Need Briti meremehed, kes võitlesid, et tagada ja kaitsta Eesti iseseisvust 100 aastat tagasi, ei tunneks nüüd seda riiki ära. Kuid väärtused, mille kaitsmiseks ja toetamiseks neid võitlusse saadeti, ei ole muutunud. Aastal 2018 on nii Eesti kui ka Ühendkuningriik endiselt pühendunud vabaduse, õigluse, sõnavabaduse ja õigusriigi põhimõtetele. Nendes valdkondades, nagu ka paljudes teistes, jäävad meie riigid väga lähedaseks.