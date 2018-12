Reede oli ka see päev, mil Tartu Ülikooli teadlased avaldasid koos siseministeeriumi ametnikega oma seisukoha, et teiste hulgas minu ema Alli Rutto, õde, kolm õelast ja mina – oleme kõik Abhaasias sündinud eestlased – ei ole Eesti kodanikud. Samal ajal kui Tartu Ülikool analüüsi tutvustas, andis siseministeerium selgelt mõista, et oleme välismaalased ja meid käsitletakse kui välismaalasi.